Traumhaft schöne Kostüme, Glitzer und Glamour, die Liebe zur Musik, rhythmische Bewegungen und vor allem der Zusammenhalt verbindet die 27 Schüler der Tanzgruppe "Colourful Dancers".

OBERPULLENDORF. Seit dem Sommer 2020 leitet die Studentin Celine Weiss die Tanzgruppe aus Oberpullendorf. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 20 Jahren erlernen dort die von Celines erstellten Choreographien. "Die Choreos schulen die Koordination, Beweglichkeit und stärken das Selbstbewusstsein der Tanzschüler", erklärt die 19-jährige Tanzlehrerin.

Die Anfänge ...



Alles begann mit einem Pfarrfest im Jahr 2018. Celine leitete damals die Ministrantengruppe und war auf der Suche nach einer passenden Showeinlage. Kurzerhand wurde eine Tanzgruppe, bestehend aus acht Ministranten, für diesen Auftritt zusammengestellt. Celine merkte schnell wieviel Spaß den Kindern das Einstudieren der Tänze macht. Ein Jahr später waren dann auch schon Freunde der Ministranten beim "Lichtertanz" am Pfarrfest mit von der Partie.

Individuelle Trainingseinheiten



Im Sommer vergangenen Jahres startete Celine gemeinsam mit den "Colourful Dancers" durch. Seitdem wird fleißig trainiert, drei bis vier Stunden täglich sind keine Seltenheit. Vor Auftritten wird noch intensiver geübt. Das befürworten auch die jungen Tänzer, denn sie möchten gut vorbereitet auf die Bühne gehen. Ob Celine eine strenge Trainerin ist? "Vor Auftritten schon ja", verrät Emily, 13, "aber das ist auch gut so. Wir lernen viel von ihr."

"Die Kinder benötigen oft individuelle Trainingseinheiten und genau das unterscheidet uns von normalen Tanzschulen", erklärt Celine. "Wenn Bedarf besteht, gibt es Einzeltrainings, oder die Choreo wird vertieft in Kleingruppen geübt."

Füreinander da

Wenn man die Kinder fragt, was ihnen neben dem Tanz besonders gefällt sind sich alle einig: Der Zusammenhalt. "Das man sich aufeinander verlassen kann", betont Cheyenne, 13, aus Oberpullendorf. "Das ist unter anderem auch bei Hebefiguren sehr wichtig." Celine bestätigt: "Die Kinder unterstützen sich in der Gruppe gegenseitig. Sei es bei Tanzübungen, trösten wenn's mal nicht so gut läuft und auch bei Lampenfieber. Der Zusammenhalt ist einfach spürbar."

Termine:

(mit Vorbehalt)

21. + 23. August: Oberloisdorfer Kirtag

10. September: Eröffnung der "Car-Buddys" in Oberpullendorf

11. September: Pfarrfest im Klostergarten Oberpullendorf

1. Oktober: Bilder und Geschichten von und mit Viola Karal im Rathaus Oberpullendorf

Weitere Fotos, Videos und aktuelle Termine finde Sie auf der Instagram-Seite der Colourful Dancers.