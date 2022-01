Der Elternverein des Oberpullendorfer Gymnasiums möchte über das schwierige letzte halbe Jahr Bilanz ziehen.

OBERPULLENDORF. "Wir vertreten nicht nur als die größte Schule der Region auf, wir sind wahrscheinlich auch der größte Vorstand aller Elternvereine des Landes", so Klaus Wukovits. "72 Mitglieder zählt dieser seit dem Herbst 2022, das freut mich als Obmann natürlich sehr und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit all unseren aktiven Mitgliedern gegenüber. Denn gerade in der Krisenzeit ist es wichtig, dass wir alle uns zum Wohl unserer Kinder engagieren."

Projekte unterstützen



Der Elternverein hat zu Beginn des Herbstsemesters beschlossen, dass heurige Jahresbudget heftig ins Minus gehen zu lassen: "Denn wann, wenn nicht jetzt, gehört geholfen, wo es geht", so Wukovits. "Schon im ersten Halbjahr haben wir unser gesamtes Jahresbudget um 2.000€ überzogen und haben 10.000€ Förderungen ausgegeben. Auch für den Rest des Jahres werden wir so viele Projekte wie möglich unterstützen." Darunter fallen laut dem Obmann Lesungen, Bücher, Lehrmittel Edu-Cards uvm.

Wünsche



Wukovits betont weiters, dass die 1. und 2. Klassen mit Laptops mehr oder weniger zugeschüttet werden, für Hygienemaßnahmen aber Geld fehlt. "Wir wünschen vom Schulerhalter entsprechende Lüftungsanlagen und Luftfilter. Das hilft nicht nur in der Corona-Situation, sondern auch in Zukunft bei allen ansteckenden Krankheiten."

Matura



Mehr als die Hälfte ihrer Oberstufenzeit hatten die Maturanten mit der Pandemie zu kämpfen. Zwischen Lockdowns, Homeschooling und Angst haben sie ihren Lernstoff bewältigen müssen und es mit positiven Noten bis zur Matura geschafft. "Das ist mit ziemlicher Sicherheit eine weit größere Leistung, als die durchschnittliche Maturantinnen in den letzten Jahrzehnten erbringen mussten. Aus diesem Grund fände ich persönlich es enorm wichtig, wenn diese Umstände in die Matura einfließen und auf die Situation der Jugend eingegangen wird."

Sprachreisen, ...

Der Elternverein fordert auf, dass die Schüler noch im Sommersemester gemeinsame Reisen unternehmen können. "Spätestens ab Mai ist, zumindest für Geimpfte, voraussichtlich wieder normales Reisen möglich. Direktorin Fabsits hat uns zugesichtert, dass sie und die Lehrerschaft das ebenso sieht." Der Elternverein hat schon im Herbst den Beschluss gefasst, dass wir die Kosten für Stornoversicherungen übernehmen, so dass die Reisen mit wenig finanziellem Risiko für die Eltern gebucht werden können.