Alle Jahre wieder, hoppelt er Osterhase durch viele Dörfer! Auch am Spielplatz in Lutzmannsburg, als auch in Mitterpullendorf wurde am Samstag, den 16. April 2022, eine Ostereier-Suche gestartet.

BEZIRK OBERPULLENDORF. Die fleißigen Kinder fanden unzählige Eier, egal ob unter der Rutsche, hinter einem Baum oder auch gut versteckt in einem Busch - die kleinen Detektive spürten wirklich alle Verstecke auf. Die Freude war den Familien deutlich aus den Gesichtern zu lesen und als dann auch noch der ,,echte" Osterhase angehoppelt kam, kamen die Kinder nicht mehr vom Staunen raus. Ein perfekter Start in das Osterwochenende!