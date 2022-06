Katrin Lautner ist Kellermeisterin im Weingut Markus Altenburger in Jois, Nebenerwerbs-Winzerin und Gemüsebäuerin. Vor kurzem hat die 28-jährige Oberpullendorferin ihren ersten eigenen Weinjahrgang präsentiert.

REGIONALMEDIEN: Liebe Katrin, wie und wann entstand die Liebe zum Wein?

KATRIN LAUTNER: Durch das Aufwachsen im Mittelburgenland war Wein immer schon ein Teil vieler Familien und Freundeszusammenkünfte. Vor allem mein Großvater hat sehr viel Wert auf guten Wein gelegt und bei jedem gemeinsamen Essen wurden einige Flaschen genüsslich geleert. In den letzten Schuljahren kam dann auch noch das Interesse an biologischen Produkten, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht stark im Supermarkt vertreten war. Auf der Suche nach dem richtigen Studium bin ich dann auf Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft gestoßen und da hat es gleich zu Beginn "Klick" gemacht.

Welche Weinsorten bietest du an?

Grünen Veltliner, Welschriesling, Rosé (Cabernet Sauvignon), Zweigelt und Blaufränkisch.

Wieviele Hektar Weingärten bewirtschaftest du derzeit?

1 Hektar in Haschendorf und Unterpetersdorf.

Wie würdest du deine Arbeit mit und in der Natur beschreiben?

Wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es respektvoll. Dafür ist ein Muss die biologische Bewirtschaftung. Daneben ist es auch wichtig die Biodiversität im Weingarten zu verbessern und das wird durch eine vielfältige Begrünung in den Fahrgassen erreicht, welche erst sehr spät abgemäht wird, um wiederum die Biodiversität und das Futterangebot für die Insekten zu verlängern.

Zum Schluss: Wie definierst du guten Wein?

Guter Wein ist für mich der pure Ausdruck des Weingartens. Das erreicht man aus meiner Sicht durch so wenig Eingriffe in der Weinbereitung wie möglich, ohne Schönungen, Filtrationen und andere Zusatzstoffe. So naturnah aber fehlerfrei wie möglich.