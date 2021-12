Die erfahrene Kosmobiologin Helene Bachl aus Lutzmannsburg sieht Jupiter zum Jahreswechsel in den Sternen.

LUTZMANNSBURG. Hauptberuflich beschäftigt sich Helene Bachl seit mittlerweile 38 Jahren mit der Astrologie. Es gibt keine Lebensbereiche mit denen sie - mit der Hilfe der Sterne - Ratsuchenden nicht helfen kann.

Das Jahr 2022



Helene Bachl warf für uns einen Blick in die Sterne und teilt uns mit, was das kommende Jahr so bringen wird:

"Nach zwei Jahren wechselt der große Jupiter - das Glückszeichen - jetzt in das Zeichen Fisch. Zulange war er mit dem Saturn verbunden und bremste unsere Lebensziele. Im Jänner gibt es jedoch eine positive Wende. Die Menschen werden wieder aufatmen. Die ganze Welt bekommt wieder einen breiten Blickwinkel. Bis spätestens Mitte März werden wir es spüren. In der ersten Jahreshälfte werden wir uns wieder zum ersten Mal seit langem wieder richtig wohlfühlen. Ab Juni wird sich die Welt auch wieder beeindruckend auftun. Ein Hoch auf das Jahr 2022. Zusammengezählt die Zahl "6", denn das ist die Zahl der Liebe."