Yasmine arbeitet am liebsten im Service – „Bestellungen aufnehmen, bedienen, mit den Leuten unterhalten“, erzählt sie auf die Frage, welche Arbeiten sie im Wirtshaus-Heurigen ihrer Familie in Nikitsch am liebsten tut. In Nikitsch/Filež natürlich alles zweisprachig burgenländisch-kroatisch und deutsch.

Und dann strahlen ihre Augen und verschmitzt berichtet sie, dass die Gäste sie auch immer wieder mal auf ein Getränk einladen und welches ihre Lieblingsgetränke sind.

Tennisverein, Sportverein, Chor, Wandergruppe, die Dorfjugend, alle sind bei Prandlers zu Gast – Yasmine kennt jeden im Ort und jeder kennt sie.

Mittendrin im (Dorf-)Leben

Dass Yasmine so mitten im (Dorf-)Leben steht, ist aber alles andere als selbstverständlich, denn sie kam vor nunmehr fast 23 Jahren mit Trisomie 21 – auch bekannt als Down-Syndrom – zur Welt.

Diese Genommutation hat für die Betroffenen weitreichende Folgen, viele leben daher in Heimen oder arbeiten in geschützten Werkstätten.

Yasmines Eltern – die gerade ihren doppelten 50er feiern – hatten aber andere Pläne für die Zukunft ihrer Tochter. Sie nahmen die Herausforderung des Schicksals an und machten sich, schon als Yasmine noch ganz klein war, Gedanken, wie sie ihre Tochter später einmal in deren Lebensperspektiven aktiv unterstützen könnten. Bald schon war auch die passende Idee geboren – „wir machen einen Heurigen“.

Nicht ohne Hindernisse

Vater Alex, im Hauptberuf Abteilungsleiter bei der Energie Burgenland, legte dafür schon 2001 die Konzessionsprüfung ab, ein passendes Grundstück wurde gefunden. Dann bekam Yasmine noch eine Schwester und – ein anderes Heurigenlokal eröffnete in Nikitsch. Damit wurden die eigenen Pläne vorerst begraben, zwei Heurigenlokale nebeneinander hätten in einem kleinen Ort wie Nikitsch keine Perspektive gehabt.

Nach der Mittelschule bekam Yasmine 2015 erst einmal die Möglichkeit, im Senecura-Pflegeheim in Nikitsch für ein knappes Jahr in der Küche mitzuarbeiten. „Der Umgang mit den alten Menschen hat ihr gut gefallen, sie findet immer schnell Kontakt“, berichtet Mutter Romy, die dort gemeinsam mit Yasmine tätig war.

Aber wie es das Schicksal so will, schloss das andere Lokal nach wenigen Jahren wieder und letztlich konnte Familie Prandler ihr Projekt doch noch umsetzen. Jeder, der etwas ähnliches versucht hat, weiß, wie viele Auflagen und Hürden dabei zu überwinden sind, aber im Jahr 2017 konnte Familie Prandler dann tatsächlich ihr Heurigenlokal aufsperren.

Wirte mit Leidenschaft

„Ich bin Wirt im Nebenerwerb“, lacht Vater Alex, dem scheinbar nie die Energie für neue Projekte und Ideen ausgeht, „eine 100-Stundenwoche ist für mich die Regel, aber wir sind alle „Wirtn mit Leidenschaft"! Es ist genial, wie Yasmine hier im Heurigen auflebt, allerdings brauchst du „nebenher“ schon einen guten Job, ohne das würden sich die Investitionen nie tragen!“ Yasmine ist bei ihren Eltern 20 Stunden angestellt – ohne staatliche Förderung.

Ohne Gäste ist es fad

„Jetzt ist es ein bisschen fad ohne Gäste“, meint sie zur aktuellen Corona-Situation, „ich arbeite gerne, das ist mein Hobby!“ Auch Lieblingsgäste hat sie an jedem Tag der Woche, aber wer das ist, verrät sie natürlich nicht. Und wenn sich im Computer bei den über 100 Namen von Stammgästen etwas ändert, bleibt das von Yasmine sicher nicht unbemerkt, denn sie kennt jeden. Und vermisst ihre Gäste.

Bleibt zu hoffen, dass auch die Familie Prandler bald wieder aufsperren kann und Yasmine wieder alle ihre Gäste bewirten darf – mit guten Weinen, kühlem Bier, Heurigenplatten, und im Sommer auch mal mit Kistenfleisch oder Grillerei am Freitagabend im schönen Garten des Lokals.

Wir drücken die Daumen!

www.wirtshausheuriger.at