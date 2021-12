PIRINGSDORF. In der Weihnachtsbäckerei gibt es gewiss so manche Leckerei – dies kann auch Jürgen Hauser, der Bäckermeister der Bäckerei Hauser in Piringsdorf bestätigen. Um genauer auf den momentanen Weihnachtsstress einzugehen wurde Jürgen Hauser bezüglich dem heurigen Kassenschlager, dem Trend zum Selberbacken und vieles mehr, befragt.

Trend zum Selberbacken

„Wir fangen in der Weihnachtszeit eine Stunde früher zu backen an, um auch wirklich alles zeitlich zu schaffen!“, antwortete der Bäckermeister auf die Frage, wie stressig denn die momentane Zeit sei. Alle Jahre wieder – findet sich so manche Familie in der Küche zusammen, um gemeinsam süße Kekse zu backen, doch spürt man als Bäcker den Trend zum Selberbacken am Umsatz? Darauf hatte Jürgen Hauser eine klare Antwort – Ja! Ganz unter dem Motto „Do-It-Yourself“ backen immer mehr Leute leckere Vanillekipferl oder ähnliches zu Hause, natürlich spürt man das als Bäcker am Umsatz, doch vielen Leuten wird beim Backen auch bewusst, wie zeitaufwändig das Zubereiten des Weihnachtsgebäcks ist und schätzen diese daraufhin umso mehr.

Die absoluten Kassenschlager

Auf die Frage, wie viele Kekse in der Adventzeit gebacken, sowie verkauft werden, antwortet der Bäckermeister, dass der Verkauf schleppend verlaufe, doch der Hauptverkauf vor allem die letzte Woche vor Weihnachten startet. In der Backstube wird wie jedes Jahr auf Hochtouren produziert, ab dem ersten Adventsonntag werden die Öfen für die süßen Desserts vorgeheizt – doch was sind denn nun die absoluten Kassenschlager? „Lebkuchen, Christstollen und Teegebäck zählen zu den totalen Attraktionen!“, erläuterte der Bäckermeister. Da er bisher keine Weihnachtsmärkte als Abnehmer hatte, merkt er zum Glück nichts von der momentanen Pandemie, doch in Bezug auf seine sonstigen Kunden und Kundinnen, erklärte Jürgen, dass wirklich alle Altersgruppen zu ihm kämen und ihm dies besonders viel Freude bereite!