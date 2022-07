Der Bockerer gehört zu den großen Klassikern des österreichischen Volkstheaters und ist vielen bekannt aus der Franz Antel-Verfilmung Anfang der 1980er Jahre mit Karl Merkatz in der Titelrolle.

Wolfgang Böck und Maria Hofstätter

Das Stück erzählt vom Widerstandsgeist des kleinen Mannes im sogenannten „Dritten Reich“. An der Seite von Intendant Wolfgang Böck - in der Paraderolle des renitenten Wiener Fleischhauers Bockerer, der das Herz am richtigen Fleck trägt - ist heuer in Kobersdorf die soeben mit der Romy für die beliebteste Filmschauspielerin ausgezeichnete Oberösterreicherin Maria Hofstätter zu sehen.

Im Exil entstanden

Der Bockerer ist kein besonders politischer Mensch. Aber einer mit Anstand, Gefühl und Gespür. Er sagt geradeheraus, was er für Unfug und Unrecht hält. Und das ist nach dem „Anschluss“ von Österreich an Deutschland im Jahr 1938 nicht ungefährlich.

Die Figur des Bockerer wurde von dem Schauspieler Peter Preses und dem Schriftsteller Ulrich Becher 1946 im New Yorker Exil erschaffen. Sie steht in der Tradition altösterreichischer Aufmüpfigkeit – irgendwo zwischen dem widerborstigen Hans Wurst, Nestroys schlauen Helden und dem braven Soldaten Schwejk. Schon die Uraufführung in Wien 1948 war ein großer Erfolg.

Für Kobersdorf hat Regisseur Claus Tröger das Stück in Szene setzen.

50 Jahre Schloss-Spiele



Wolfgang Böck schaut mit dieser Produktion, die ursprünglich schon zum Jubiläum 100 Jahre Burgenland geplant war, auf „sehr turbulente, tolle, interessante und durchaus auch sehr erfolgreiche 50 Jahre“ Kobersdorfer Schloss-Spiele zurück. Es sei nicht unbedingt das Sommerstück schlechthin, aber ein wunderbares Stück österreichischer Theater- und Zeitgeschichte, so Böck: „Eine Geschichte, die uns alle immer noch betrifft. Und viele junge Leute wissen gar nicht mehr, was damals gelaufen ist.“

Wider das Vergessen

So wird im Jahr der Wiederherstellung der Kobersdorfer Synagoge auch „wider das Vergessen“ gespielt – und es wäre nicht der Bockerer, wenn er uns in dieser „tragischen Posse“ nicht mit seiner Aufmüpfigkeit trotz allem immer wieder ein Lächeln entlocken würde.

Schlosspiele Kobersdorf

Der Bockerer