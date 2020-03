Mit Dr. Josef „Pepi“ Schuller MW, Direktor der international renommierten Weinakademie Österreich, gab es in der KUGA diesmal einen ganz speziellen Jazz & Wein-Abend.

Als einer der drei diplomierten österreichischen „Masters of Wine“ gehört Schuller zu den weltweit gerade einmal 300 Personen, die diesen Titel tragen dürfen. In der KUGA präsentierte Pepi Schuller neben ausgewählten österreichischen Weinen die Arbeit und Expertise der Weinakademie Österreich, die sich seit 1991 in Rust der Ausbildung von Weinakademikern verschrieben hat.

Musikalisch trug die „Pannonia Groove Club Band“ – Marco Blascetta, Andi Karall, Philip Tyran und Nikola Zeichmann – dazu bei, dass der Abend ein Genuss mit wirklich allen Sinnen wurde. Von Austropop und Wienerlied bis zu Krowodnrock und Ex-Yugo-Rock gaben sie Gas und ließen den ausverkauften Saal grooven.

Das nächste Jazz & Wein gibt es dann erst wieder im Mai mit einem Abend rund um Draßmarkt.