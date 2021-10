STOOB. Auf der Suche nach dem perfekten Stirnband fürs eigene Kind – einerseits etwas Jungs gerechtes finden und dann natürlich noch ohne jegliche Chemikalien? Genau diesem Problem stand Julia Toth entgegen, doch nie fand sie etwas passenden für ihren Jungen, somit machte sie sich selbst ans Werk und dies mit äußerst positivem Ergebnis, denn seither fertigt die junge Mutter maßgeschneiderte Accessoires rund um den Kopf.

Maßgeschneiderte Schätze

„Zuvor zerrte sich mein Junge stets alle Hauben oder Bänder sofort vom Kopf! Nicht nur ist es schwierig ein Buben-gerechtes Stirnband zu finden, auch ist nicht jeder Kopf genau gleichgroß – mir ist es einfach das größte Anliegen, dass sich jeder in meinen Produkten wohlfühlt und zählt natürlich, dass die Produkte wirklich passen!“, betonte Julia Toth, die vom jahrelangen Umgang mit Mode bereits top Bescheid weiß.

Breit gefächertes Sortiment

Nach dem Abschluss der Meisterklasse an der Modefachschule war Julia 12 Jahre im Verkauf tätig – bis sie den ersten ihrer beiden Söhne auf die Welt brachte. Da sie ihr ganzes Leben lang schon großen Wert auf Mode legte und durch ihren Schulabschluss natürlich auch jede Menge Wissen mit sich brachte war das Nähen verschiedenster Bänder und Hauben die perfekte Abwechslung für Zwischendurch. Ihr breit gefächertes Sortiment der Ware erstreckt sich von Stirnbänder mit Waffelmuster, über dünne Jerseybänder und Hauben bis hin zu Twist- und Loopsets in den verschiedensten Farben.

Einfach tolle Naturprodukte!

„Um nicht nur für die Gesundheit meiner Kunden, sondern auch für die Umwelt, sowie die Qualität der Stoffe zu sorgen, sind all meine Produkte aus Bio Baumwollstretch und das angenähte Etikett besteht aus veganen Kunstleder – einfach tolle Naturprodukte!“, erklärte die junge Mutter. Seit kurzer Zeit stellt Julia Toth auch ihre Produkte an Bauernmärkten, wie den Stoober Bauernmarkt aus und sie blickt auch den kommenden Weihnachtsmärkten motiviert entgegen. Die stets steigenden positiven Resonanzen, die sie von ihren bisherigen Kunden bekommt erfreut die Modeinteressierte unglaublich stark, denn in ihrem Sortiment ist wirklich für jeden etwas dabei – ob für Männer, Frauen oder Kinder in jedem Alter.