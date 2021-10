„So sind wir“ – das Burgenland, ein Land mit roman-, ungarisch-, kroatisch- und deutschsprachigen BurgenländerInnen.



Musikalische Vielfalt



Gemeinsam mit MusikerInnen aller vier burgenländischen Sprachgruppen gastierten die Krowodnrocker BRUJI mit einem ganz besonderen Konzert in der KUGA. Die Vielfalt der Musik der burgenländischen Volksgruppen stand gemeinsam mit Blitzlichtern auf die 100-jährige Geschichte des Burgenlands aus Sicht der Volksgruppen im Mittelpunkt.

BRUJI haben für diese Konzertreihe Melinda Stoika, Ferry Janoska, Max Schabl, Josef Sari, Christoph Krutzler, Leon Berger und Martin Horvath gewonnen.

100 Jahre - viele Abgründe



Das Ergebnis ist ein Abend, der die unglaubliche musikalische Vielfalt unseres kleinen Bundeslandes feiert und zugleich einem Blick in die Abgründe und Hoffnungen der vergangenen 100 Jahre gibt. Assimilation der ungarischen Minderheit, Anschluss an Hitler-Deutschland, Vernichtung der jüdischen Gemeinden, um Jahrzehnte verspätete Umsetzung der zweisprachigen Ortstafeln, das Attentat auf die Roma von Oberwart, … Die Musik ebenso wie die Geschichte berühren an diesem Abend, kommen ganz nah.

Lernen aus der Geschichte

Am Ende steht die Hoffnung auf ein Lernen aus der Vergangenheit und ein Bekenntnis zu einer friedlichen und gleichberechtigten Zukunft aller Volksgruppen im Burgenland. Die Hoffnung, dass die kommenden 100 Jahre zeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben.

Das Konzert ist noch einmal zu erleben

am Samstag, 16. Oktober 2021 um 19:00 Uhr im OHO/Oberwart

OHO - Offenes Haus Oberwart

KUGA