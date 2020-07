Im Rahmen des WeinKultursommers öffnete das Schloss Deutschkreutz wieder einmal seine Pforten für besonderen Konzertgenuss im Arkadenhof.

Im Mittelpunkt stand die virtuose eisenstädter Gitarristin Martina Schäffer, begleitet von ihren langjährigen musikalischen Wegbegleitern Robert Müntz und Heribert Grubanovits.

Martina Schäffer zeigte wieder einmal ihr unglaubliches Können auf der Gitarre, das über jeglichen technischen Grenzen zu stehen scheint und vollkommen stimmige Interpretationen erlaubt. Aber auch so Unglaubliches wie eine Bach-Violin-Solosonate auf der Ukulele war in diesem Konzert zu erleben - und konnte überzeugen.

Nach dem solistisch-virtuosen Einstieg Martina Schäffers verwöhnten die drei Musiker das Publikum mit einer musikalischen Mischung von Alter Musik bis hin zu irischen Melodien. Dabei füllte die Freude am gemeinsamen Musizieren den Schlosshof bis in den letzten Winkel, während die drei Musiker eine unglaubliche Vielzahl an (Saiten-) Instrumenten im fliegenden Wechsel zum Klingen brachten.

Der Musik-Genuss wurde ergänzt mit Weinen der deutschkreutzer Weingüter Hans Igler und Hofstätter, Kastanien-Spezialitäten aus der Genuss-Region rundeten das Geschehen ab.