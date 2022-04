LOCKENHAUS. Die Stiegen der Pfarrkirche Lockenhaus empfingen die Besucher mit einem riesigen Kreuz in den Ukraine-Farben blau-gelb, die imposante Fassade war in denselben Farben hell erleuchtet.

Fassungslos

"Fassungslos vor der unstellbaren Aggression wollte ich was tun," meinte Dr. Wolfgang Horvath und er fragte sich: "Was kann ich tun?" Mit Musik die Frequenzen der Liebe und der Versöhnung zu vermitteln war seine Motivation. Seinen beeindruckenden Darbietungen auf der Orgel konnte das Publikum mittels Videoübertragung folgen.

Herz am rechten Fleck

Gemeinsam mit Tenor Herbert Fruhmann, der Bach-Arien vortrug, beschloss er, den Erlös des Konzertes zur Gänze der Ukraine-Hilfe zukommen zu lassen. Solidarität und Zusammenhalt waren gegenwärtig beim berührenden Konzert am 8. April in der Pfarrkirche Lockenhaus, an dem auch Caritas Burgenland Direktorin Mag. Melanie Balaskovics teilnahm.

11,4 Millionen sind auf der Flucht

Sie informierte eindrucksvoll mittels Zahlen, wie groß der Bedarf an Hilfen ist. 11,4 Millionen Menschen aus der Ukraine, sind auf der Flucht, 4,3 Millionen flüchteten ins Ausland, 7,1 Millionen sind Binnenflüchtlinge. Mit den Spenden wird geholfen, die dramatischen Erlebnisse zu verarbeiten, Unterkünfte, auch z. B. in Pfarren geschaffen, Medikamente werden gekauft.

Wir schaffen das!

Zu Wolfgang Horvaths "Nichts tun ist keine Option" fügte Balaskovics hinzu: "Wir schaffen das!" Besonders berührend war die Anleitung an das Publikum, zum Stichwort: "Es ist vollbracht" aufzustehen und in einer Schweigeminute der vielen Opfern in der Ukraine zu gedenken.