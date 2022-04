In vielen Ortschaften des Region wurden am Ostersamstag von engagierten Vereinen Osterfeuer organisiert. Auch die Junge Initiative Kroatisch Minihof hatte aus diesem Anlass in den Alten Pfarrhof eingeladen. Obmann Marko Buczolich und sein junges, engagiertes Team konnten sich über großes Interesse in der Gemeinde und entsprechend viele Besucher freuen.

Der Reinerlös des Abends wird für Flüchtlinge aus der Ukraine gespendet!

Mlada inicijative Mjenovo/Junge Initiative Kroatisch Minihof