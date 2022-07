Die Mädchen und Burschen der Polytechnischen Schule Oberpullendorf verbrachten zum Abschluss des Schuljahres schöne Tage in Kroatien.

OBERPULLENDORF/KROATIEN. „Diese Reise werden wir nie vergessen!“ war die Reaktion der der Schülerinnen und Schüler der PTS Oberpullendorf auf die Abschlussreise.

Mit Schwung ins Berufsleben



Nach einer angenehmen Busreise und dem Einchecken im Hotel war das Erkunden des Strandes von Porec angesagt. Der Sprung ins kühle Nass war für alle sehr angenehm. Ein besonderes Service war die Schifffahrt nach dem Frühstück. Ein kleines Schiff holte die Jugendlichen fast vor der Haustür ab. Die Fahrt entlang der malerischen Küste war beeindruckend und bot viele Fotomotive. Dann stand eine Sightseeing-Tour durch Rovinj auf dem Programm. Diese führte zur Euphrasius- Basilika und zu den Türmen der mittelalterlichen Stadtmauer. Nach so viel Kultur gab auf dem Schiff Musik aus Istrien: ein Akkordeonspieler machte die Mittelburgenländer mit kroatischen Rhythmen vertraut.

Weitere Einblicke in das Leben von Porec boten die zahlreichen Spaziergänge. Alle Teilnehmer genossen die Tage in Istrien als Abschluss von neun Pflichtschuljahren. Jetzt geht es mit Schwung ins Berufsleben!