Christa Pichler, Schulleiterin der Keramikschule Stoob, verabschiedet sich 2022 in den wohlverdienten Ruhestand.

STOOB. Pichler wurde am 1. Jänner 2015 mit der Leitung der Landesfachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob beauftragt. Davor war sie seit dem Schuljahr 1992/93 Lehrerin für Deutsch und Englisch an der Keramikschule.

"Ans Herz gewachsen"



"Die größte Freude haben mir immer meine Schüler gemacht", betont Pichler. "Es gibt für mich keinen schöneren Beruf, als mit Jugendlichen zu arbeiten und sie ein Stück ihres Lebensweges zu begleiten. Ich bin auch meinen Kollegen sehr dankbar, dass meine Arbeit in einer ausgesprochen kollegialen und respektvollen Atmosphäre stattfinden durfte. Ich habe jeden Tag gerne an der Schule verbracht und so ist mir die Keramikschule ans Herz gewachsen."

Dankbarkeit & Stolz



Christa Pichler weiters: "Dass ich die sehr positive Entwicklung unseres Standortes mitgestalten und begleiten durfte, das erfüllt mich mit Dankbarkeit und Stolz. Ich wünsche der Schule in Zukunft die Bewältigung aller Aufgaben und eine vielfältige, spannende und erfolgreiche Tätigkeit in der Ausbildung unserer Jugend und in der Stärkung unseres Gewerbes."