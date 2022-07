Der von Billy Wilders verfilmte Klassiker "Manche mögens heiß" steht in Kroatisch Minihof als kroatischsprachige Musicalproduktion auf dem Programm, deutsche Texte erläutern begleitend die Handlung, das Dorf ist im absoluten Musical-Fieber. Nach der gelungenen Premiere am 2.7. gibt es noch viermal die Gelegenheit, selbst dabei zu sein und sich bestens unterhalten zu lassen.

Flotte Komödie

Die Junge Initiative Kr. Minihof hat mit dieser Produktion eine Neuauflage ihres ersten Musicals von 2010 auf die Bühne gebracht.

In den Hauptrollen brillieren Marica Zvonarits (Sugar), Eduard Jahns (Daphne) und Fabian Milodanovic (Josephine). Die flotte Komödie um zwei Männer in Frauenkleidern und Sugar, die die Liebe findet, ist ausschließlich mit Minihofer*innen besetzt.

Alle mit dabei

Von den Kleinsten bis zu den Pensionisten sind vor und hinter der Bühne alle Beteiligten mit großer Leidenschaft dabei und so ist das Musical auch ein wichtiges dörfliches Gemeinschafts-Projekt! Inclusive Live-Orchester und wie immer gelungener After-Show-Party.

Beeindruckend, was ein Ort mit nicht einmal 400 Einwohnern auf die Beine stellen kann und in welcher Qualität!

Weitere Termine:

Fr 8. + Sa 9. Juli sowie Fr 8. + Sa 16. Juli

Karten erhältlich an der Abendkassa oder im Gemeindeamt und der Raika Nikitsch

Mlada inicijativa Mjenovo/Junge Initiative Kroatisch Minihof