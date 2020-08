Wenn man mit Dr. Unterberger - jung, sportlich, durchtrainiert - spricht, wird schnell klar, dass aus seinem Engagement für herzkranke Kinder eine persönliche Grenzerfahrung auf dem Rad geworden ist.

Aber zurück zum Beginn der Geschichte.

Leben retten

Florian Unterberger, Arzt am KH Oberpullendorf und begeisterter Sportler, hat heuer an der „Tour de Herz“ teilgenommen (wir berichteten von seinen Plänen). Organisator ist der Verein „Herz bewegt“.

Mit dem Rad an einem Tag von Passau bis Wien war die Herausforderung. Durch die Aktion wurden Spenden gesammelt, die herzkranken Kindern in Indien und den Philippinen lebensrettende Operationen ermöglichen.

Mehrmals pro Jahr fliegen medizinische Teams in diese Länder und operieren vor Ort. Dadurch ermöglichen sie Kindern ein neues Leben. 300,- € werden dabei z.B. für eine neue Herzklappe benötigt, 50,- € pro Kind für Verbandsmaterial und sterile Instrumente, 100,- € für die notwendigen Medikamente. Unbezahlbar für Familien in einem armen Land und ohne die Absicherung durch Krankenversicherungen, wie sie für uns selbstverständlich ist.

Grenzerfahrung für Verrückte



Nachdem die Durchführung der heurigen Tour de Herz anfangs durch die Ausbreitung des Corona-Virus infrage gestellt war, konnte sie dann doch stattfinden. Allerdings warteten dennoch ungeplante Schwierigkeiten auf die TeilnehmerInnen, die sich für den guten Zweck auf die Tour von Passau nach Wien machten.

Kein Sommerwetter, sondern Wind, Kälte, Regen – „nur Verrückte würden sich bei dem Wetter auf eine Strecke von 330 km einlassen“, räumt auch Florian Unterberger ein. Er gehörte dazu.

Letztlich waren es etwas über 30 „Verrückte“, die die Tour de Herz trotz des schlechten Wetters durchzogen. Ein Abenteuer, das auch Dr. Unterberger an seine Grenzen brachte.

Hier ein Auszug aus seinem „Logbuch“:

07:00 Start in Passau bei dauerndem Nieselregen. Das Schlimmste ist aber nicht der Regen von oben, sondern das Wasser, das mir ununterbrochen vom Hinterreifen des Vordermannes ins Gesicht spritzt. Bereits nach 3 Minuten durch und durch waschelnass.

Es geht noch schlimmer: Bei Grein (ca. Halbzeit) wird aus dem dauernden Nieselregen ein heftiger Wolkenbruch, Wassertropfen fühlen sich durch die hohe Geschwindigkeit auf der Haut wie Nadelstiche an. Akuter Motivationseinbruch und massive Unterzuckerung. Es geht erst weiter nach Versorgung mit Energieriegeln und Cola.

Mehrere ungeplante Pausen auf Grund zahlreicher platter Reifen - wir sind deutlich hinter der Zeit. Die Angst, nicht mehr genügend Tageslicht bis Wien zu haben, ist ständig im Hinterkopf.

Aber dann nach 10 Stunden, 51 Minuten und 43 Sekunden ist es tatsächlich geschafft:

21:00 Ankunft in Wien, gerade noch im Hellen, am Ende meiner Kräfte, verfroren aber vollgepumpt mit Glückshormonen.

Nächstes Jahr wieder!

Großer Dank an die Spender



„Ich möchte mich bei allen Sponsoren auch auf diesem Weg herzlich bedanken“, zeigt sich Dr. Unterberger von der Unterstützung aus seiner Umgebung und von LeserInnen der Bezirksblätter Oberpullendorf bestätigt. „Durch eure Unterstützung konnte ich mit meiner Teilnahme über 2.200€ für herzkranke Kinder sammeln! Vielen, vielen Dank!“

Die Spendenaktion läuft noch weiter, Informationen finden sie unter

https://herzbewegt.org/spenden/



Ein paar Fakten zur Florian Unterbergers ganz persönlicher „Tour de Herz“: