Laune zum Feiern und natürlich auch zum Lernen im neuen Bildungscampus in Kleinmutschen! Am Freitag, den 24. Juni 2022, fand eine große Eröffnung mit schönen Kinderliedern, einem peppigen Ratespiel und einer detaillierter Führung durch den Bildungscampus statt.

,,Unser Kindergarten ist eine Villa!", war eine der herzerwärmenden Aussagen der Kids, welche über ihren neuen Kindergarten, als auch über ihre Schule nicht glücklicher sein könnten. Auch die vielen neuen Geräte, beispielsweise im Turnsaal und im Garten, wurden von den Kindern erfreut beklettert. Bürgermeisterin Angelika Mileder hielt die Ansprache und lobte alle Mitwirkenden sehr!

"Die Steine können sprechen!"

1950-1952 wurde das Gebäude erbaut, um schon in frühen Jahren wichtige Fächer zu lehren und um Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. "Die Steine können sprechen!", dies verweist auf die vielen Erfahrungen, sowie Erinnerungen, welche das 70-jährige Gebäude mit sich trägt, hin. "In diesen Räumen wurde bereits so manche Großeltern großgezogen und belehrt!", so Ortsvorsteher Simon Thomas. Damit diese essenziellen Erfahrungen nicht zu Schutte gehen, wurde somit entschieden nur manche Teile des Gebäudes zu erneuern. Nebenan wurde noch ein moderner Zubau angefügt, um somit die Volksschule mit dem Kindergarten zu verbinden.

Die goldene Mitte

Doch wie wurde die Entscheidung der Location getroffen? Zuvor hatte allein der Kindergarten in Kleinmutschen seinen Sitz, die Volksschule befand sich in Unterpullendorf und das Gemeindeamt in Frankenau. Doch aufgrund enormen Platzmangels entschied sich die Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf dazu, einen großen Bildungscampus in Kleinmutschen zu erbauen - der goldenen Mitte! Bürgermeisterin Angelika Mileder fügte noch erfreut hinzu, dass die Kinder nun endlich im langersehnten Turnsaal turnen können und auch im neuen Werkraum kann jedes Kind seine Kreativität ausleben lassen!

„Bildung ist nicht Wissen, sondern Interesse am Wissen.“

Auch OSG-Chef Alfred Kollar, sowie Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz kamen zu Wort und teilte ihre Freude über das gelungene Projekt.

"Der Bildungscampus ist etwas ganz Besonderes und ein großer Schritt für alle!", so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Für Speis und Trank wurde gesorgt!

Nach der ausführlichen Ansprache aller Ehrengäste konnte der Festakt mit einer kühlen Erfrischung weitergehen! Begonnen bei einem leckeren Eis für die Kids, gefolgt von gekühlten Getränken und einer breitgefächertem Auswahl an deliziösen Brötchen, welche vom Gasthaus Mlikarnica in Unterpullendorf liebevoll angefertigt wurden. Unglaubliche 750 Brötchen wurden laut Personal des Mlikarnica-Petronczki belegt und von jedermann verspeist!