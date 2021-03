Bis vor einem Jahr trainierte Andreas Nussbaumer aus Weppersdorf noch die Verkaufsmannschaften und Führungskräfte nationaler und internationaler Unternehmen. Mit dem ersten Lockdown voriges Jahr im März war dann schlagartig alles vorbei. Nussbaumer nahm das zum Anlass und orientierte sich neu: Heute ist er glücklicher Gemüsebauer!

WEPPERSDORF. Andreas Nussbaumer hatte immer schon den Wunsch sich mehr auf der Hof-Sonnenweide seiner Frau Elisabeth - ein privater Lebenshof mit ca. 150 Tieren in Weppersdorf - einzubringen.

Der Beginn

Von den Tieren zum Gemüse war es dann nur mehr ein kleiner Schritt. „Wir haben die Fläche, einen guten Boden, genügend natürlichen Dünger und dank Corona auch Zeit“, erzählt Nussbaumer. „Wir haben uns dann in kurzer Zeit viel Wissen über den Gemüsebau angeeignet, Praxistage auf ähnlich strukturierten Betrieben gemacht und dann einfach einmal damit zu begonnen den Boden vorzubereiten.“ Die ersten Arbeiten sind laut Nussbaumer bereits vollzogen. "Die selbst gezogenen Jungpflanzen sind schon in der Erde, der Rest wird in einem eigenen Anzuchttunnel vorbereitet. Insgesamt wird es 40 Gemüsearten, 140 verschieden Sorten in 120 Beeten geben."

Beste Qualität



Sein altes Leben als "Business Trianer" vermisse der "Jung"-Gemüsebauer überhaupt nicht. "Das Arbeiten im und mit dem Boden, sehen wie aus dem Samen eine Pflanze entsteht und das Wissen Gemüse in bester Qualität zu produzieren erdet und erfüllt mich sehr", so Nussbaumer. "Auch die körperliche Anstrengung macht mir überhaupt nichts aus obwohl ich am Abend oft ganz schön erledigt bin.“

Markttag & Gemüsekistl



Verkauft wird das Gemüse ausschließlich in der Region, direkt an den Kunden. Anfang Mai beginnt die Saison mit einem Jungpflanzenmarkt und dann jeden Freitag mit einem Markttag am Hof. Außerdem gibt es Gemüsekistl die man pro Saison abonnieren kann. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage: www.hof-sonnenweide.at