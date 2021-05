BEZIRK. Am 29. Mai 2021 startete zum zweiten Mal die etwas außergewöhnlichere Weinkost in Deutschkreutz. Die Karten, beziehungsweise die Gläser konnte man sich gemeinsam mit einem kleinen „Routenplan“ im Vinatrium besorgen – und somit stand der, für die Weinkost ungewöhnlichen, Reise nichts mehr im Wege.

Die Tour umfasste acht Weingüter, unter anderem waren dies die Weingüter der Familie Arnter, Ernst, Gager, Pfneisl, Reumann, Strehn, Weber, sowie dem Grenzlandhof Reumann. Von 11-18 Uhr hatte man somit die Möglichkeit, die Weinkeller der Familien zu besuchen und deren Weine zu verkosten. Bei jedem Standort wurde man herzlichst willkommen geheißen und man erfuhr stets mehr über die jeweiligen Weingüter. Unter anderem traf man im Weingut Pfneisl auf die Newcomerin des Jahres „Lisa-Kölly-Pfneisl“, welche bereits die 6. Generation des Winzerbrauches weiterführt.

Wie man aus Gesprächen mit den Besuchern erfuhr, war dies eine unglaubliche Abwechslung zum momentan sehr eintönigen Corona-Alltag. Denn nicht nur der enorm eingeschränkte Sozialkontakt war eine schwere Belastung für die meisten Menschen, sondern auch das Zusammentreffen der Winzer und der Kunden wurde sehr vermisst. „Die semiglückliche Gesellschaft“, so beschrieb eine Dame aus Deutschkreutz die momentane Allgemeinheit, da die Corona-Pandemie unzählig mehr Schäden mit sich bringt, als man sich eingesteht. Nicht nur gesundheitlich ruiniere dieser Virus die Menschheit, sondern die psychische Ebene dürfe nicht in den Hintergrund geraten, so die junge Frau.

Natürlich wurde ausreichend auf die Corona-Maßnahmen geachtet, somit war der Besuch in den verschiedensten Weinkellern eine Zeitlang undenkbare Unterhaltung, um wieder ein Stückchen mehr in die Normalität zurückzukehren.