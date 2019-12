Weihnachten... das Fest der Liebe, Freude, Familie steht vor der Tür.

Viele machen sich Gedanken was kann oder werde ich schenken bzw. was bekomme ich geschenkt !?

Schön wenn man sich Gedanken macht... doch was ist WEIHNACHTEN wirklich, was wird gefeiert?

Die Geburt unseres Herrn Jesus Christus!

Haben wir uns schon einmal gefragt: Was kann ich Jesus schenken?

Die Antwort ist so einfach: DICH selbst, so, wie DU bist!

Frohe Weihnachten!!