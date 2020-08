Am Mittwoch wurden 23 Flüchtlinge im Mittelburgenland aufgegriffen.

WEPPERSDORF/KALKGRUBEN. Wie die Polizei am 6. August mitteilte, wurden am Mittwoch, 5 August, 23 Flüchtlinge im Raum Weppersdorf/Kalkgruben aufgegriffen. Insgesamt Acht Frauen, zehn Männer und fünf Minderjährige waren in zwei Gruppen unterwegs.

Sechs Personen wurden auf der B50 zwischen Weppersdorf und Kalkgruben angehalten. Weitere 17 Menschen befanden sich in der Nähe eines Fischteichs in Kalkgruben. Die Flüchtlinge stammen aus Jemen, Syrien, Kuwait, Somalia, Irak und Afghanistan. Sie wurden nach Eisenstadt gebracht.