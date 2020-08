4. Bauernmarkt in Kobersdorf

Kobersdorf. Trotz des prachtvollen Badewetters war der 4. Bauernmarkt des heurigen Jahres auf dem Areal des Heimathauses wiederum gut besucht. Die Direktvermarkter aus der Region präsentierten einmal mehr ein vielfältiges Angebot an Spezialitäten und Schmankerln rund um Essen und Trinken. Die zahlreichen Stammgäste und auch etliche neue Gäste erfreuten sich nicht nur an den bodenständigen Produkten, sondern auch an der geselligen Stimmung, wozu auch die Fleischerei Berger mit ihren bodenständigen Speisen wie Schweinbraten, Kraut und Knödeln beitrug.