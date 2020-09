47. Vollmondwanderung in Oberpetersdorf

Oberpetersdorf. Der Petersklub lud zur 47. Vollmondwanderung. Bei herrlichem Spätsommerwetter marschierten die Teilnehmer aus Kobersdorf, Kalkgruben, Weppersdorf, Markt Sankt Martin, Neutal, Sieggraben, Neckenmarkt, Tschurndorf und Oberpetersdorf über die Siglosau, vorbei am Petersbründl, am Keltenweg zum Sagmeister-Kreuz nach Schwarzenbach. Eine gemütliche Rast in der idyllischen Natur mit kulinarischen Schmankerln und Volksmusik zum Mitschunkeln und Mitsingen, wofür die Familie Sagmeister mit großartiger Gastfreundschaft verantwortlich zeichnete, begeisterte die Wanderer, die begleitet von einem prachtvollen September-Vollmond zum Feuerwehrhaus zurückkehrten.