,,Wir feiern 800 Jahre, 1222 bis 2022!", dies war der Auftakt für die Festlichkeiten in Markt St. Martin, denn das 800 Jahre Jubiläum wurde gefeiert! Am Freitag, den 08.04.2022, gab es im Gasthaus Muschitz auf der Hauptstraße in Markt St. Martin einen Grund zum Anstoßen und dies mit zwei auserwählten Jubiläumsweinen vom Weinbauer Reumann, als auch vom Weingut Wolf.

MARKT ST. MARTIN. Der Festakt wurde in zwei Kapitel unterteilt - einerseits wurde der Jubiläumswein gekürt, als auch verköstigt und andererseits wurden zwei von zehn beeindruckenden Kunstwerken gewählt. Diese beiden Kunstwerke wurden mithilfe zweier Blickwinkel ausgewählt, nämlich den Gemeindebewohner selbst und auch von einer Kunstkenner-Jury.

Il vino fa buon sangue.

,,Regen lässt das Gras wachsen, Wein das Gespräch.", dieses alte Sprichwort beschreibt die festliche Stimmung an dem angenehmen Freitagabend auf den Tropfen genau. Auch Weinbauer Josef Reumann kann darüber ein Lied singen, denn der Weinexperte präsentierte bei der detaillierten Weinbeschreibung sein Können, als auch Kennen mit dem Umgang mit Wein. Sein qualitatives Weingut, welches den Sitz in Deutschkreutz hat, wurde von der Gemeinde Markt Sankt Martin auserwählt, um den roten Jubiläumswein anzufertigen.

Auch ein Weißwein wurde für die Feier, als auch in Zukunft für den Verkauf in der Gemeinde produziert, dies übernahm das Weingut Wolf aus Raiding. Die von Weinbauer Josef Reumann erläuterte Weinanalyse lautete: ,,Sehr fruchtig betont, mit einer fantastischen Säurebalance!"

Zwei Kunstwerke bereichern in Zukunft die Ortschaft

Zehn Kunstwerke aus ganz Österreich, Deutschland und der Slowakei wurden in der vergangenen Zeit eingereicht, um einen Platz in Markt Sankt Martin zu finden. An jeden Haushalt wurden die verschiedenen Kunstwerke geschickt, um in Folge dessen für die drei Favoriten abzustimmen. Bürgermeister Jürgen Karall erwähnte erfreut: ,,Wir haben 230 ausgefüllte Stimmzettel zurückerhalten! Diese große Beteiligung freut uns wirklich sehr! Auch ein Kunstkenner-Jury stimmte ab und da die Entscheidung am Ende gleichauf zwischen zweier Kunstwerke stand, gibt es nun in baldiger Zukunft beide Meisterwerke in der Ortschaft zu bestaunen. Zur erfreuenden Überraschung stellte sich noch heraus, dass beide Künstler aus dem Burgenland kommen, nämlich Künstler Paul Müllbauer, als auch Kunstschaffer Andreas Lehner. Andreas Lehner fertigte bereits das Werk am Platz der Arbeit in Neutal an und freut sich überaus auf die Herausforderung.

Nils Holgersson- bald in Markt St. Martin

Das Projekt Nummer Zehn von Künstler Paul Müllbauer stellt eine überdimensionale Martins-Statue mit Umhang dar und auch die aufsteigenden Gänse, welche laut Kunstmacher Andreas Lehner eine Größe von 1,40 Meter haben werden, sind atemberaubend. Die Gänse sollen für Kinder eine Art Nils Holgersson-Moment schaffen, da diese problemlos beklettert werden können. Das von Paul Müllbauer bald geschaffene Werk wird auf dem Umhang des Heiligen Martins in verschiedene Sprachen den Namen wiedergeben.