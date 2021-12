NEUTAL. Am gestrigen Stefanitag ist "Am Nußfeld" in Neutal ein Mercedes durch Flammen aus dem Motorraum erheblich beschädigt worden. Wie die örtliche Feuerwehr am Montag mitteilte, ereignete sich der Fahrzeugbrand um 12 Uhr.

Motor "stotterte"

Der Lenker war mit seiner Frau aus Oberpullendorf kommend in Richtung Neutal unterwegs, als er im Ortsgebiet von Stoob ein „Stottern“ des Motors bemerkte. Er fuhr noch bis Neutal weiter und stellte dort sein Auto ab. Dort bemerkte er starken Rauch aus dem Motorraum seines Autos und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Personen wurden nicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit.