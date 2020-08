Die Feuerwehr Oberpullendorf musste die zwei eingeklemmten Insassen befreien und eine Ölsperre errichten – der 86-jährige Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden ins Spital gebracht

OBERPULLENDORF. In Oberpullendorf ist am Dienstag ein 86-jähriger Mann mit seinem Auto in den Stooberbach gestürzt. Dabei verletzte sich sowohl der Fahrer als auch seine 80-jährige Beifahrerin. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, das Auto dürfte jedenfalls über einen dortigen Parkplatz in das Bachbett gestürzt sein.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Wie die FF Oberpullendorf auf Facebook mitteilte, waren die beiden Insassen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnten sich nicht selbst befreien. "In Absprache mit dem Notarztteam, wurde eine sehr zügige und patientenschonende Rettung gewählt. Mittels hydraulischem Rettungssatz wurde das Dach entfernt, um ein besseren Zugang zum Patienten sowie dessen Befreiung zu ermöglichen", teilte die Feuerwehr mit. Der Mann und die Frau wurden schließlich mit einer Schleifkorbtrage nacheinander aus dem Bach gehoben und der Rettung übergeben. Wie ein Polizeibeamter dem ORF Burgenland berichtete, hatten die Insassen "Glück, dass der Stooberbach derzeit nur wenig Wasser führt". Die zwei Patienten wurden ins Spital gebracht und das Fahrzeug aus dem Bach geborgen.

Foto: FF Oberpullendorf

hochgeladen von Franz Tscheinig

Austretende Betriebsstoffe

Durch den Aufprall im Bachbett gelangten auch Öl sowie Benzin in den Stooberbach. Deshalb errichtete die Feuerwehr mehrere Ölsperren entlang des Baches.



Die Feuerwehr errichtete mehrere Ölsperren entlang des Baches.

Foto: FF Oberpullendorf

hochgeladen von Franz Tscheinig

Behinderungen durch Schaulustige

Die Augasse in Oberpullendorf wurde durch die anwesende Polizei für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten teilweise gesperrt, um Behinderungen der Rettungsmaßnahmen zu verhindern. Doch: "Trotz aller Maßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Behinderungen der Einsatzkräfte durch mehrere Schaulustige, sowie zur unkontrollierten Veröffentlichung von Fotos und Videos", berichtet die Feuerwehr.