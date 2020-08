Die zwei ungarischen Täter konnten unmittelbar nach dem Diebstahl an der Grenze festgenommen werden

LANGECK. Am Dienstag gegen 12 Uhr mittags schlichen sich ein 48-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau – beide aus Ungarn – in ein Wohnhaus in Langeck und stahlen dort aus dem Nachtkästchen des Schlafzimmers eine Uhr sowie Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Eurobereich. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Hausbesitzer bei Flucht geschlagen

Die beiden Täter wurden beim Verlassen des Hauses vom nachhause kommenden Hausbesitzer überrascht. Sein Versuch, sie zur Rede zu stellen und an der Flucht zu hindern, schlug jedoch fehl. Er wurde von beiden weggedrängt und vom männlichen Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit.

Fluchtfahrzeug an Grenze gestoppt

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug mit den beiden Insassen bei der Grenze in Schachendorf bei der versuchten Ausreise nach Ungarn angehalten werden. Beide Täter wurden festgenommen und in weiterer Folge in die Justizanstalt nach Eisenstadt eingeliefert. Der Hausbesitzer wurde im Gesicht verletzt und im Krankenhaus Oberpullendorf ambulant versorgt.