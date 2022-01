Das Ende einer Traditionsschule

STEINBERG/DÖRFL. Das "Marianum" in Steinberg schließt mit dem Schuljahr 2024/25 nach insgesamt 140 Jahren.

Mittelschule Marianum Steinberg schließt ihre Türen

Goldener Herbst am Arbeitsmarkt



BEZIRK. AMS-Zahlen zeigten einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, die Zahl der Schulungsteilnehmer war gestiegen.

762 Arbeitslose im Oktober, 25,9 % weniger als 2020

Am 11.11. um 11 Uhr 11 ...



... wurden wieder die Narren in Oberpullendorf geweckt.

Am 11.11. wurden in Oberpullendorf die Narren geweckt

Grünes Licht fürs Bürgermeisteramt



OBERPULLENDORF. Johann Heisz wurde mit 100 % Zustimmung zum neuen Stadtparteiobmann und Bürgermeisterkandidaten gewählt.

Heisz einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt

Urteil noch offen



LANGECK. Am Montag den 23. August ereignete sich ein tödlicher Unfall in Langeck. Ein 2-jähriger Bub, der sich in Begleitung befand, stürzte im Bereich einer Brücke in den Zöbernbach und konnte er nur mehr tot geborgen werden. Urteil ist noch offen/Stand. Dez. 2021.

Anklage gegen Begleiterin erhoben

Klaudia Friedl verabschiedete sich



STEINBERG/DÖRFL. Der SPÖ-Wandertag stand unter anderem unter dem Abschied von Klaudia Friedl als Bürgermeisterin.

SPÖ-Wandertag in Steinberg-Dörfl

Rote Nase auf und Lauf!



NECKENMARKT. Hieß es im November in Neckenmarkt.

Nase auf und Lauf!