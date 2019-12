Friedenslicht in Oberpetersdorf

Wie alle Jahre gaben die Feuerwehrjugendlichen aus Oberpetersdorf im Feuerwehrhaus das Licht aus der Geburtsgrotte in Betlehem an die zahlreichen Besucher aus, die damit ihr weihnachtliches Heim schmücken. Wärmende Getränke, kleine Imbisse und Akkordeonklänge, die zur Adventzeit passen, umrahmten diese gelungene Veranstaltung ebenso wie besinnliche Texte. Die Aktion Friedenslicht ist in Oberpetersdorf eine traditionelle Einrichtung und stellt eine willkommene Einkehr in dieser oft hektischen Zeit dar.