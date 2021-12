Am vergangenen Freitagabend fand eine Demonstration unter dem Motto "Fackelzug gegen Chaos und Zwang für Freiheit und Selbstbestimmung" in Oberpullendorf statt.

OBERPULLENDORF. Ungefähr 100 Personen nahmen am Fackelzug - begleitet von der Polizei - durch die Innenstadt Oberpullendorfs teil. "Hauptsächlich ging es mir um die Maßnahmen und die gestohlenen Freiheit der Kinder", so erklärt der Initiator Sandro Waldmann seine Beweggründe. "Mir war wichtig, dass die besorgte Bevölkerung eine Stimme bekommt. Es ist mir ein großes Anliegen, auch ein Zeichen für die Kinder und deren Freiheit zu setzen. Gegen Zwang an unseren Kindern."

"Zwang und Willkür"



Waldmann, FPÖ Bezirksparteiobmann im Bezirk Oberpullendorf, betont weiters: " Ich halte nichts von Zwang und Willkür der Regierung gegenüber allen Mitmenschen. Die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran, was ich selbst als Schreckens-Gespenst in unserer Zivilisation finde. Ob geimpft oder ungeimpft, sind wir trotzdem eine Bevölkerung, die nicht mit Hass, sondern mit gegenseitigen Respekt begegnen sollen."

Friedlich



"Die Demonstration ist friedlich abgelaufen, es gab keine besonderen Vorkommnisse", so Bezirkspolizeikommandant Emmerich Schedl. "Wir waren mit zehn Einsatzkräften bis 19.30 Uhr vor Ort."