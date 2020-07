„Ich bin ja nichts Besonderes“, meint Franz Haydter, jugendliche 70plus. Doch beim Spaziergang durch sein Leben spürt man seine aussergewöhnliche Lebensfreude und Energie.

Er ist gebürtiger Mostviertler, verbrachte 15 Jahre berufsbedingt in Wien. „Ich bin vom Land und wollte wieder unbedingt aufs Land.“ Zufällig fand er einen günstigen, südseitigen Baugrund in Lackendorf. „Der Bürgermeister kam am Samstag mit dem Fahrrad und zeigte mir freie Gründe. Ausserdem gefällt mir das Klima hier, hier ist es nicht ein halbes Jahr nass und kalt.“

Tierliebend und naturverbunden



Katze Murtschi ist 14 Jahre alt und eine Straßenkatze aus Bulgarien. In Wien war sie eine Wohnungskatze, jetzt kann sie in den Garten. Franz Haydter hat eine Blumeninsel, eine Beereninsel, Obstbäume und Insektenhotels in seinem Garten. „Für mich ist das alles keine Arbeit, sondern reine Freude.“

Unkompliziertes Lackendorf



Nach drei Jahren Bauzeit übersiedelte er hierher, seit zwei Jahren genießt er seine neue Heimat gemeinsam mit seiner neuen Partnerin. „Meine Geschwister meinten, dort kennst ja niemanden, aber ich bin ja nicht gschreckt, hier gibt es so viele nette Leute, auf meine Nachbarn kann ich zählen und wenn ich was brauche ruf ich einfach den Bürgermeister oder den Vizebürgermeister an, sie wissen immer Rat.“

Sportlich und ständig aktiv



„Ich gehe Nordic Walken, raus aus dem Haus und ich bin gleich im Wald oder auf den wunderbaren Wegen ringsum.“ Er ist passionierter Schwammerlsucher, „leider wachsen sie heuer noch nicht.“ Die Radwege möchte er auch noch kennen lernen, er hat ein paar Räder, „ich werde sie aktivieren, aber ich bin noch nicht dazu gekommen!“

Postenkommandant



Früher war er Gendarmeriebeamter, dann 20 Jahre Postenkommandant der Österreichischen Bundesgendarmerie in Haidershofen in Niederösterreich. „Ich war mit Leib und Seele Gendarm, ich habe diesen Beruf, wo man auch Menschen, die in Not sind, helfen kann, sehr gerne und mit Freude ausgeübt“

Etwas Besonderes



Er lebt hier in Ruhe, hat viele Freunde, auch von früher, und genießt die Freundlichkeit der Menschen und die Unkompliziertheit des Dorfes. „Ich habe so viele Interessen, ich lese viel, würde gerne fischen und interessiere mich für Geschichte.“ Auch die Veranstaltungen im Ort und in der Umgebung besucht er gerne. Die Ausgeglichenheit, die Zufriedenheit und die innere Ruhe, die er ausstrahlt, sind eine Bereicherung – und ja, das macht ihn zu etwas ganz Besonderem!