STEINBERG/DÖRFL (IR). Gua Poli Feda – den Koo Paul kannte jeder in Steinberg. Von seinen Erben erwarb er sein Haus, weil er auf der Suche nach einem passenden Objekt in der Nähe von Oberpullendorf, wo er herkommt, war. „Es hat auf den ersten Blick gepasst,“ erinnert er sich, und seit 1979 lebt er nun in Steinberg.

Familie gründen

„Mir war immer klar, ich will klassisch eine Familie gründen, eine Existenz aufbauen.“ Daran hat er sich gehalten, seine drei Kinder haben ihn inzwischen zum demnächst 5fachen Opa gemacht.

Tätig für die Gemeinde

„Ich helfe wo ich helfen kann,“ und seine Empathie gilt allen Menschen. 30 Jahre war er als Angestellter im Gemeindeamt tätig, er hat vier Bürgermeister und eine Bürgermeisterin begleitet. In der Gemeinde gäbe es eine Menge herausragender Persönlichkeiten, meint er. „Ich sehe es als Segen, dass es mich hierher verschlagen hat.“

Zuagroaster

Obwohl er schon seit 40 Jahren hier wohnt, bezeichnet er sich als Zuagroasten. Seine Quintessenz, warum er Steinberg so lebenswert sieht, sind die sehr toleranten und harmonieliebenden Menschen. „Die nicht vollzogene Trennung hat der Gemeinde gut getan, hier gibt es mit Steinberg und Dörfl zwei verschiedenartig gewachsene Sozial- und Kulturgemeinschaften. Das Schöne ist, dass beide Kulturgemeinschaften voneinander lernen können. Ich suche den goldenen Mittelweg, versuche, wachsam zu sein und hege für beide Ortsteile viel Bewunderung,“

Sportlicher Naturliebhaber

Seit 32 Jahren ist er auf dem Fußballplatz zu Hause und dem Fußball in verschiedenen Funktionen verbunden, unter anderem war er auch Knabentrainer des SV Steinberg. Auch mit dem Rad ist er gerne rund um Steinberg unterwegs. „Hier ist es wunderschön, der Platz bei der Dreifaltigkeitssäule ist ein wahrer Kraftplatz.“ Sein Interesse gilt der Natur und der Naturheilkunde, mit der er sich intensiv beschäftigt.

Leidenschaftlicher Tänzer

Seit 3 Jahren ist Ernst Karall begeisterter Tänzer. Gemeinsam mit seiner Gattin belegte er in der Tanzschule Nora in Eisenstadt den Grundkurs für Standard- und Lateinamerikanische Tänze und danach tanzten sie mit 16 Pärchen im Gemeindezentrum von Steinberg. „Übrig geblieben sind vier Pärchen, aber wir tanzen jetzt regelmäßig und mit viel Freude!“