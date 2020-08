Neudorf. Das Regionalmanagement und der Naturpark Landseer Berge luden zu einem Naturspaziergang in Neudorf bei Landsee. Kathrin Hausmann zeigte bei dieser Exkursion zum Thema “Artenvielfalt in ökologischer Landschaft” die Pflanzen und Tiere dieser Region, ihre Besonderheiten und ihr Zusammenleben in der Natur. Interessante Informationen im Kontext mit aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des Naturschutzes rundeten dieses 2 1/2-stündige “Betrachten und Erkennen” in unserem unmittelbaren Lebensraum ab.