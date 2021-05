Der junge Familienvater – seine Tochter ist 9 Monate alt – stammt aus Liebing. Nach Neckenmarkt kam er durch die Musik, geblieben ist er der Liebe wegen, sagt er. Gemeinsam mit seiner Frau hat er einen alten Streckhof hergerichtet. „Ich arbeite sehr gerne mit Holz, es ist für mich ein Ausgleich zum Beruf.“

Viele Berufe

Erstmal ist Michael Musiklehrer in der Zentralmusikschule Oberpullendorf. Den Mag. art absolvierte er in Instrumental- und Gesangspädagogik, Musik hat schon immer sein Leben beeinflusst. Mit 6 Jahren begann er, Schlagzeug zu spielen, er war Kapellmeister des Musikvereins Weinland und ist zurzeit aktives Mitglied der bekannten "Goldbach Baum". Und auch bei "The Hopfenswingers“, eine Band bestehend aus 5 Musikern, die von den Neckenmarkter Fahnenschwingern ihren Namen ableiteten. Schon im Juni werden sie wieder live zu hören sein, am 23. Juni bei „chill and grill“ im Gasthof Traube und am 24. Juni bei der „after work edition“ in Horitschon bei Eichenwald Weine – eine open air Veranstaltung – endlich!

Bier statt Wein

„Wir haben unsere Bierrezepte in einer kleinen Versuchsreihe zu Hause entwickelt,“ erzählt Michael. Gemeinsam mit Kollegen Christian wurden drei naturbelassene Biersorten – ein unfiltriertes Pils, ein Weizenbier und ein Pale Ale - in Produktionsauftrag gegeben. 2018 gründete er mit seinem Bier eine eigene Firma, sie heißt, natürlich, „Hopfenschwinger“. Und auf das vierte Bierrezept darf man gespannt sein, „ein helles, sehr süffiges Bier, das eher leicht zu trinken ist“, wird es von Michael beschrieben.

Zeit genutzt

„Auch uns hat Corona eingeschränkt, aber wir haben die Phase genutzt und ein Hopfenswinger-Album aufgenommen,“ erzählt Michael. Und auch Zeit gehabt, sich in der schönen Landschaft um Neckenmarkt aufzuhalten. „Ich bin einfach gerne im Wald unterwegs!“

Gesellige Leute

„Generell sind die Neckenmarkter gesellige Leute, der Zusammenhalt in der Ortschaft ist sehr gut!“ Als Musikant ist man quasi in einer Clique, meint er, man könnte Neckenmarkt getrost als Musikantendorf bezeichnen. Das dürfte auch seinen Eltern sehr gefallen – sie werden demnächst auch nach Neckenmarkt übersiedeln.

Nähere Informationen zum Bier und zur Band finden Sie auf www.hopfenschwinger.at