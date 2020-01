OBERPULLENDORF (EP). "Es war eine unkomplizierte Spontangeburt, Mutter und Kind sind wohlauf", freut sich das Team rund um die Diensthabende Oberärztin der Geburtenstation, Dr. Viktoria Handler. Nele Marie Böhm erblickte exakt um 6.27 Uhr das Licht der Welt, ist 50 groß Zentimeter groß und 3.125 schwer. Ihre Eltern sind im beschaulichen Salmannsdorf, einem Ortsteil von Pilgersdorf zuhause.

Österreichisches Neujahrsbaby aus Salzburg

Das burgenländische Neujahrsbaby ist heuer im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt zur Welt gekommen. Der Bub wurde laut Auskunft des Spitals um 2.18 Uhr am Neujahrstag geboren und trägt den Namen Kende.

Das österreichweite Neujahrsbaby könnte dieses Jahr aus der Stadt Salzburg kommen. Im Uniklinikum ist um 0.01 Uhr die kleine Kalina auf die Welt gekommen. Das Mädchen war bei der Geburt 3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Es ist das zweite Kind der Mutter und kam per Kaiserschnitt zur Welt.