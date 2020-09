NIKITSCH. Nach 14 Jahren als Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Nikitsch verabschiedet sich Helga Gregorits von „ihrem Haus“, um sich neuen Aufgaben und Herausforderungen innerhalb der SeneCura Gruppe zu widmen. Bettina Balogh, die bereits als langjährige Mitarbeiterin im Haus tätig ist, übernimmt die Funktion der Hausleitung. Die Pflegeleitung obliegt bereits seit April 2018 Melanie Sonnleitner.

Kittsee und Rust statt Nikitsch

Seit der Eröffnung des Hauses 2006 war Helga Gregorits als Leiterin tätig. Ihre langjährige Erfahrung als Haus- und Pflegedienstleiterin bringt sie nun als übergeordnete Pflegedienstleitung in den Sozialzentren Kittsee und Rust sowie auch im Care Quality Management dieser Einrichtungen ein. „Ich freue mich, dass ich die Leitung des SeneCura Sozialzentrums Nikitsch an zwei Kolleginnen übergeben darf, die das Unternehmen bereits sehr gut kennen. Ich wünsche dem gesamten Team viel Erfolg und weiß 'mein Haus' bei ihnen in besten Händen“, so Gregorits.

Schlüsselübergabe im kleinen Kreis

Mit Anfang September wird Bettina Balogh neue Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Nikitsch. Bei der Schlüsselübergabe in kleiner Runde, an der auch Michael Pinz, SeneCura Regionaldirektor Burgenland und Wiener Alpen sowie Bürgermeister Johann Balogh teilnahmen, übergab Helga Gregorits ihre Agenden als Hausleitung an ihre Nachfolgerin. „Ich bin gespannt auf die künftigen Herausforderungen und auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Die Pflegebranche verändert sich ständig und ich freue mich schon, viele weitere tolle Projekte und Aktivitäten zum Wohl unserer Seniorinnen und Senioren umsetzen zu dürfen“, so Balogh.