Seit 1. Juli 2022 gibt es einen neuen Kinderarzt in Oberpullendorf.



OBERPULLENDORF. Dr. Paul Zoubek übernimmt ab heute den 1. Juli, die Praxis von Dr. Hermann Graf, der in den wohlverdienten Ruhestand geht. Dr. Graf war mit seiner Praxis für Kinder- und Jugendheilkunde 18 Jahre in Oberpullendorf tätig und übergibt nun nahtlos an den Neuen.

Im Einsatz für die Kleinsten



Bürgermeister Johann Heisz und Amtsleiter Christian Stibi, seitens der Stadtgemeinde Oberpullendorf, bedanken sich bei Dr. Graf für seinen Einsatz um die Kleinsten in unserer Gesellschaft und wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und weiterhin viel Gesundheit. Im Gegenzug wird Dr. Zoubek herzlichst begrüßt und ihm für seine künftige Herausforderung viel Kraft, Energie und gute Nerven gewünscht.

"Junger, engagierter Arzt"



Johann Heisz betonte: "Die medizinische Versorgung aller Fachrichtungen in Oberpullendorf hat einen hohen Stellenwert und daher freut es mich außerordentlich, einen jungen engagierten Arzt als Nachfolger einer sehr gut eingeführten Ordination begrüßen zu dürfen."