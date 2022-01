DEUTSCHKREUTZ. „Wir werden uns nicht zurücklehnen, es ist Zeit in die Zukunft zu investieren – wir wollen klare, sowie deutliche Ansagen!“, betonte LBL-Obmann Manfred Kölly. Im Gespräch mit Vizebürgermeisterin Petra Aminger, oben genannten LBL-Obmann, als auch ehemaliger Deutschkreutzer Bürgermeister Manfred Kölly und Vorstand der LBL Helmut Preiner.

Essenziell für die gesamte Region!

Der Bahnhof in Deutschkreutz sei ein sehr wichtiger Punkt für die gesamte Region! Egal, ob aus Horitschon, Hochstraß oder auch aus Lutzmannsburg – rund 600 Personen aus dem Bezirk machen sich tagtäglich am Weg nach Deutschkreutz um mit dem Zug zu reisen. In rund einer Stunde ist man bereits in Wien und diese Möglichkeit bekommt man im stündlichen Takt!

Nicht nur reden, sondern machen, steht jetzt am Plan, erläuterte Manfred Kölly. Es wurden bereits Gespräche mit dem Land, der ÖBB, sowie des Ministeriums geführt um Weiterentwicklungen, sowie eine Radstation, einem ausgebauten P+R Parkplatz und vieles mehr zu vollziehen.

Erhöhte Lebensqualität

Ein weiteres Ziel, das sich die Bündnis Liste Burgenland gesetzt hat, ist das Verlegen des Frachtbahnhofs. Künftig solle nur mehr Personenverkehr im Ort herrschen, der Frachtverkehr wird somit verlegt, um die Lebensqualität in Deutschkreutz zu maximieren. Im gestellten Antrag des Gemeindeamts wurden zwei Anliegen behandelt – erstens, dass der Bahnhof Deutschkreutz weiterhin im Betrieb bleibt und zweitens, dass das Bahnhofsareal für Personen- und Güterverkehr, sowie Parkmöglichkeiten weiter ausgebaut wird.

Zugbringerdienst wird bereits aufgeheizt

Vor allem die Vergrößerung des P+R-Parkplatzes sei ein ausgesprochen großes Anliegen für den Verein, da für die vielen Autos auf den Parkplätzen meist nicht genug Platz ist und diese in Folge dessen auf die Nebenstraßen ausweichen. Somit wäre dieser Ausbau auch eine enorme Entlastung für die Bevölkerung. Das Verwenden der öffentlichen Verkehrsmittel ist ein riesen Pluspunkt für die Umwelt und um noch mehr Personen zum Zugfahren zu überzeugen ließ sich der Verein vom bereits 15 Jahre bestehenden Bürgerbus inspirieren. Dieser bringt Personen, welche nicht mobil sind beispielsweise nach Oberpullendorf zum Einkaufen, zur Apotheke und auch zu sonstigen Erledigungen. Nun soll es auch bald einen Zugbringerdienst geben, der Personen aus der Umgebung, beispielsweise Horitschon, Unterpetersdorf, Neckenmarkt oder auch aus Raiding direkt zum Bahnhof bringt.

Lückenschluss A3

Auch die Thematik, der Verlängerung der A3 bis zur österreichisch-ungarischen Staatsgrenze wurde bearbeitet. Im März 2021 erstellte die Marktgemeinde Deutschkreutz diese Petition, um einen Lückenschluss der A3 hervorzurufen. „Mit der Verlängerung der A3 bis zur Staatsgrenze und Verbindung mit der M85 wäre ein wesentlicher Lückenschluss im europäischen Verkehrsnetz getroffen. Diese Verkehrsverbindung würde ein weiteres Zusammenwachsen einer historisch zusammengehörigen Region, auch im Sinne des europäischen Integrationsprozesses, ermöglichen.“, so lauteten die einleitenden Worte der Marktgemeinde Deutschkreutz, um diese ausschlaggebende Veränderung vorzunehmen, doch da sich bisher nichts verändert hat, will auch das die Bündnis Liste Burgenland in die Hände nehmen und ein wenig Druck machen.

Erneuerbare Energie

Seit bereits 15 Jahren befindet sich auf den Dächern der Gemeinde, dem Vinatrium, sowie der Schule eine Photovoltaikanlage. Dies zeigt recht deutlich, dass Deutschkreutz in Bezug auf erneuerbare Energie ein absoluter Vorreiter war! „Für jedes neugeborene Kind wird in Deutschkreutz ein Eichenbaum gepflanzt! Und auch eine neues Wildgebiet, als Windschutzgürtel, ist in Planung!“, betonte Vizebürgermeisterin Petra Aminger erfreut. Es sei eine absolute Herzensangelegenheit sich für erneuerbare Energie einzusetzen, daher werden auch künftig auf fast allen Dächern der öffentlichen Gebäude Photovoltaikanlagen angebracht, darum kümmert sich auch die kürzlich gegründete Genossenschaft „Sonnenstrom“. Auch E-Ladestationen sollen bald an wichtigen Orten, wie beispielsweise am Hauptplatz, als auch beim P+R-Parkplatz angebracht werden.

Soon to come - Wirtschaftspark Deutschkreutz

„Wir können stolz mitteilen, dass in den vergangenen Jahren, mithilfe der Siedlungsgenossenschaften aus Oberwart, Eisenstadt und Pöttsching, bereits 230 Genossenschafts-Wohneinheiten erbaut wurden und es stehen noch rund 220 Weitere auf dem Plan!“, erläuterte der ehemalige Bürgermeister Kölly. Es wurde bei dem Gespräch auch der bald bestehende Wirtschaftspark angesprochen, welcher mit vielen erwähnenswerten Firmen besetzt sein wird.