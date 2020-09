Dieser Tage wächst der Zuspruch für eine Öffnung von Schanigärten im Winter, "um das Geschäft anzukurbeln" – in Oberpullendorf ist das laut Ortschef Rudolf Geißler möglich, Anfragen gebe es jedoch noch keine

OBERPULLENDORF. "Der Städtetourismus leidet schwer unter der Corona-Krise. Um das Geschäft anzukurbeln, machen wir uns für eine Öffnung der Schanigärten über den Winter stark", teilte die Wirtschaftskammer Österreich dieser Tage mit. Auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger meint: "Die Nutzung eines Schanigartens soll auch im Winter problemlos möglich sein. Darum wäre es wichtig, dass die Länder und Gemeinden bürokratische Auflagen und Beschränkungen reduzieren." Laut ihr würden offene Schanigärten im Winter einige Vorteile mit sich bringen: Im Freien bestehe beispielsweise ein geringeres Ansteckungsrisiko und der Konsum habe positive Effekte auf die Wertschöpfung und Beschäftigung.

"Bis jetzt keine Anfragen"

In Oberpullendorf ist das Öffnen der Schanigärten über den Winter derzeit kein Thema, wie Bürgermeister Rudolf Geißler den Bezirksblättern erklärt: "Ich habe bis jetzt noch keine Anfrage von einem Gastronomen erhalten, würde mit der Öffnung aber kein Problem haben. Aber wenn das jemand macht, dann hat derjenige natürlich Investitionen zu tätigen, wie beispielsweise einen Windschutz oder bestimmte Heiz-Anlagen. Das ist also vor allem eine wirtschaftliche Frage."

"Gebührenfrei vorstellbar"

Sollte es Anfragen geben und das zuständige Gremium zustimmen, könne sich Geißler durchaus vorstellen, dass das Betreiben der Schanigärten im Winter in Oberpullendorf gebührenfrei ermöglicht wird. So wie es etwa in Eisenstadt der Fall ist: "Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist diese Möglichkeit für unsere Gastronomie sicherlich eine gute Alternative bzw. Ergänzung zum Indoor-Angebot", heißt es aus dem Rathaus der Landeshauptstadt. Zudem dürfen Eisenstädter Lokalbetreiber dort wo es möglich ist, die doppelte Fläche für ihre Gastgärten verwenden.

Oberpullendorf zu klein?

Grundsätzlich glaubt Geißler, "dass das Thema in den Großstädten relevanter ist und Oberpullendorf dafür zu klein ist und dass sich das für die Wirte nicht rentieren wird – aber das ist meine persönliche Meinung und ich hätte wie gesagt kein Problem mit einer Öffnung".

