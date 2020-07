LOCKENHAUS. Freudige Überraschung für die Künstler von "ART HOUSE OPERA": Während der Proben zu "COSÌ.20" – einer Corona-Adaption von Mozarts "Cosí fan tutte", die von 31. Juli bis 2. August auf Burg Lockenhaus aufgeführt wird – wurde am Dienstag die Shortlist zum deutschen Klassikpreis "OPUS KLASSIK" veröffentlicht: Gleich drei Mitwirkende der vom forum:lockenhaus veranstalteten, internationalen Produktion finden sich dort an prominenter Stelle.

Geehrte spielen in Lockenhaus

Allen voran der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson, der in Lockenhaus den Ferrando singen wird. Er ist nicht nur in der Kategorie "Sänger des Jahres" nominiert, sondern auch in den Kategorien "Gemischtes Ensemble", "Solistische Leistung - Oratorium" und "Solistische Leistung - Lied".

Benedikt Kristjánsson wird in Lockenhaus den Ferrando singen und steht auf der Shortlist des deutschen Klassikpreises OPUS KLASSIK

Als bester Liedsänger konkurriert er dabei mit Dietrich Henschel, der in Lockenhaus den Don Alfonso singen wird. Und Dietrich Henschel ist zusätzlich noch in der Kategorie "Welturaufführung" für sein Projekt zeitgenössischer Weihnachtslieder nominiert. Als Dirigentin dieser Produktion fungierte Gabriella Teychenné, die ebenfalls in Lockenhaus als Dirigentin dabei ist. Für höchste Motivation und Qualitätsdichte ist in "COSÌ.20" also gesorgt – mehr Infos auf www.forumlockenhaus.org/cosi-20