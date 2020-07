Jeden 2. Samstag im Monat findet von 9.00 - 14.00 Uhr der Markt der Erde in Lutzmannsburg statt. Wie sich zeigt, ist dies ein beliebter Treffpunkt für Personen, die das Wertvolle an Bioprodukten schätzen. Aber nicht nur zum Einkaufen von regionalen Produkten und zur Unterstützung der Produzenten trifft man sich hier. Nein - es ist auch ein beliebter Treffpunkt um Freunde zu treffen, zu plaudern, zu Mittag zu essen und gesellig beisammen zu sitzen. Aber wenn sich dann ehemalige Bandmitglieder des legendären Licona-Sextett und Hannes Ohr, von Hannes Topmusic, zufällig treffen, wird aus dem Markt der Erde ein Ort der besonderen Begegnung. Viele bekannte Lieder wurden gesungen und mit Unterstützung von ein paar Gläschen Ohrhudler, stimmten auch Besucher wie Aussteller mit ein. Da der Markt aber um 14.00 Uhr schließt, endete das gesellige Beisammensein für alle viel zu früh, dafür aber umso stimmungsvoller. Mal sehen, was der nächste Markt der Erde mit sich bringt.