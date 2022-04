,,Heute war der echte Osterhase schon da!", hörte man beim Betreten des Osterwunderlands am Hauptplatz in Oberpullendorf. Begonnen bei den riesigen Osterhasen-Skulpturen, über überdimensionale bunt verzierte Ostereier bis hin zu einem pinken Bummelzug - ein wahres Osterwunderland!

OBERPULLENDORF. Am 1. April 2022 öffnete das Osterland wieder seine Pforten und zugleich fand auch der Genussmarkt mit all seinen Leckereien statt. Verschiedene Brotsorten, allerlei Marmeladen, als auch eine große Anzahl an Milchprodukten wurden beim Genussmarkt von regionalen Anbietern vermarktet. Da auch das Wetter ausgesprochen angenehm war, bot sich der Stand mit kalten Erfrischungsgetränken super an, welcher nun täglich von 14 bis 18 Uhr zugänglich sein wird.

Was gibt es denn Schöneres als die warme Osterzeit mit bunt bemalten Eiern und leckeren Schokoladenhasen? Dies konnten auch die vielen Kinder am Oberpullendorfer Hauptplatz bestätigen, die vom Staunen gar nicht mehr raus kamen. Der kleine Tim berichtete: ,,Heute habe ich schon Schokoeier bemalt und genascht!" Auch mit dem Bummelzug hatte er bereits einige Runden gedreht.