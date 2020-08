Anlässlich der bundesweit durchgeführten Schulinitiative „JVP macht Schule“ unterstützte auch die JVP Bezirksgruppe Oberpullendorf Kinder und Jugendliche in europäischen Ländern

OBERPULLENDORF. Die geschäftsführende JVP-Bezirksobfrau Jacqueline Berghöfer und der designierte Bezirksgeschäftsführer Daniel Heintz können laut eigenen Angaben auf eine "sehr erfolgreiche Sammelaktion" zurückblicken. Zusammen mit Unterstützern seien viele Spenden aus dem Bezirk Oberpullendorf gesammelt worden.



Über Eisenstadt und Wien nach Europa

Die gespendeten Schulmaterialien werden nun zunächst ins Landesbüro der JVP Burgenland nach Eisenstadt gebracht. Von dort aus werden die Materialien dann weiter ins Bundesbüro der JVP nach Wien transportiert, um diese danach in strukturschwachen Ländern Europas an bedürftige Schulkinder zu verteilen.

"Herzlichen Dank an alle Spender"

„Es freut uns als Bezirksvorstand sehr, dass sich zahlreiche Spenderinnen und Spender gefunden haben und dadurch viele Schulmaterialien gesammelt werden konnten. Es ist schön zu sehen, dass diese Möglichkeit von der Bevölkerung im Bezirk Oberpullendorf so gut angenommen wurde und wir freuen uns darauf, diese und noch viele weitere Aktionen zusammen mit den Ortsgruppen unseres Bezirkes gestalten zu dürfen. Die JVP Mittelburgenland bedankt sich recht herzlich bei all unseren Spenderinnen und Spendern!“, so Berghöfer.