Aus bisher noch unbekannter Ursache ist am Sonntag den 21. März in Deutschkreutz der Dachstuhl einer Scheune in Brand geraten.

DEUTSCHKREUTZ. Die Wehren Oberpullendorf, Deutschkreutz-Grim und Unterpetersdorf mussten am Sonntagnachmittag zu einem Schuppenbrand ausrücken. Im Schuppen befanden sich landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Feuerwehr Deutschkreutz-Girm begann nach Eintreffen umgehend mit den Löschmaßnahmen und konnte ein Ausbreiten und Übergreifen der Flammen verhindern.

16 Mann im Einsatz

Gegen 13.30 Uhr wurde die Drehleiter der Feuerwehr Oberpullendorf vom Einsatzleiter zur Unterstützung angefordert. Nach wenigen Minuten rückte die Drehleiter, das Tanklöschfahrzeug und das Kommandofahrzeug mit 16 Mann zum Einsatzort aus. Mithilfe der Drehleiter wurde das Dach geöffnet und nach Glutnestern gesucht und gelöscht. Verletzt wurde niemand.