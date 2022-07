Das Rote Kreuz ruft dringend zum Blutspenden auf. Österreich steuert auf einen "noch nie da gewesenen Blutnotstand" zu, warnt auch Manuel Komosny, Leiter Marketing und Kommunikation im Roten Kreuz Burgenland.



REGIONALMEDIEN: Wie ist die Situation speziell im Bezirk Oberpullendorf?

MANUEL KOMOSNY: Auch in Oberpullendorf merken wir – wie in ganz Österreich und in vielen Teilen Europas - aktuell einen Rückgang der Spender-Zahlen bei den Blutspendeaktionen.

Wieviele nehmen aktuell die Möglichkeit des Blutspendens wahr? Im Vergleich zu den Vorjahren?

Das ist schwer zu beantworten. Im Sommer beobachten wir generell einen Rückgang der Spendewilligkeit, da viele Menschen auf Urlaub fahren und Freizeitaktivitäten nachgehen. Das macht die momentane Situation nicht leichter.

Was könnten Gründe für die sinkende Spenderzahl sein?

Es gibt eine Vielzahl an Gründen für den akuten Mangel an Blutkonserven: In den vergangenen Monaten wurde uns allen viel abverlangt. Tagtäglich sind wir mit Botschaften aus dem Gesundheitswesen und den Auswirkungen weltweiter Krisen konfrontiert, die Solidarität und Unterstützung fordern. Wir bemerken nun immer mehr, dass bei der Bevölkerung eine gewisse „Müdigkeit“ eingetreten ist und viele Botschaften nicht mehr durchdringen. Auch die Bereitschaft zur Blutspende ist davon massiv betroffen.

Was steht beim Blutspenden im Vordergrund?

Der Solidaritätsgedanke! Menschen geben ihr Blut, ohne zu wissen für wen und drücken damit ihre Solidarität mit jenen Menschen aus, die aufgrund Erkrankungen oder Verletzungen auf das fremde Blut angewiesen sind.

Kann "Corona" ein Grund sein?

Auch die Covid-19 Pandemie ist ein Grund für die gesunkenen Blutspenden. Vor allem in der vergangenen Corona-Omikron-Welle durften viele krankheitsbedingt ihr Blut nicht spenden, was bei einer allgemein sehr niedrigen Spendenbereitschaft von 3,56% der Bevölkerung im spendefähigen Alter ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Zusätzlich mussten aufgrund von geltenden Coronamaßnahmen einige Blutspendeaktionen abgesagt werden. Auf Seiten der Spitäler ist aber parallel dazu ein erhöhter Verbrauch festzustellen.

Nicht nur in Österreich ist die Lage besorgniserregend. In vielen Ländern Europas aber auch in den USA, Australien oder Kanada haben die Blutspendedienste mediale Aufrufe gestartet, da sie ebenso mit einer niedrigen Spendenbereitschaft konfrontiert sind.

Was bedeutet eine sinkende Spenderzahl in Folge für Krankenhäuser?

Sinken die Lagerstände an Blutkonserven weiter, ist eine Triage in den Krankenhäusern unumgänglich. Das bedeutet, dass nur lebensnotwendige Eingriffe beziehungsweise Behandlungen durchgeführt werden können und geplante, nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden. Eine Einschränkung der Versorgung von kranken und verletzten Menschen in den Spitälern ist die harte Konsequenz.

Appell der Rot Kreuz Stelle Oberpullendorf an die Bevölkerung ?

Das Rote Kreuz bittet alle Burgenländerinnen und Burgenländer in den nächsten Wochen Blut zu spenden! Nur so kann ein Blutnotstand verhindert und kranken und verletzten Menschen weiterhin geholfen werden.

Spenden Sie jetzt Blut und retten Sie Leben! Motivieren Sie auch Ihre Freunde, Bekannte und Familienmitglieder zur Blutspende. Es kommt auf jede und jeden Einzelnen an, denn jeder Tropfen zählt.

Blutspendetermine:

SO 07.08.2022, 09:00-12:00, 13:00-15:30, Neue Mittelschule Deutschkreutz

SO 07.08.2022, 09:00-12:00, 13:00-16:00, Volksschule Lutzmannsburg

SO 21.08.2022, 09:00-12:00, 13:00-16:00, Volksschule Neckenmarkt

SO 21.08.2022, 09:00-12:00, 13:00-16:00, Kommunikationszentrum Unterfrauenhaid

SO 28.08.2022, 09:00-12:00, 13:00-15:30, Gasthaus Bleier Deutsch Gerisdorf

Bitte sicherheitshalber immer Termine kurz vorher checken unter: www.gibdeinbestes.at