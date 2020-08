Der Kroatische Kulturverein HKD ist auch heuer wieder mit seiner Veranstaltungsserie „Tamburica am Lagerfeuer“ in den kroatischen Ortschaften des Bezirks unterwegs. Vergangene Woche machte er in Kroatisch Minihof/Mjenovo Station.

Die Veranstaltung fand an einem perfekten Sommerabend im Garten des Alten Pfarrhofs in Kooperation mit dem SC Kroatisch Minihof statt. Joži Buranits für den HKD und Norbert Darabos für den SC Kroatisch Minihof konnten sich über einen gelungenen Abend mit Musik der Folkloregruppe Hajdenjaki freuen.

Die nächsten Veranstaltungen der Reihe finden am

7.8. in Nikitsch/Filež mit der Folkloregruppe Graničari und am

14. 8. in Kr. Geresdorf/Gerištof mit Složnost aus Kleinwarasdorf/Mali Borištof statt.