MARKT ST. MARTIN. "Goldene Hochzeit mit Hindernissen" heißt das aktuelle Stück, dass die Theatergruppe Markt St. Martin heuer in acht Vorstellungen präsentieren wollte. Nach den ersten Absagen im Frühjahr hat sich die Gruppe nun entschieden, sämtliche geplanten Vorstellungen auf das nächste Jahr zu verschieben: "Wir hätten gerne gezeigt, was wir in der heurigen Saison vorbereitet haben, wollen das aber in einer für die Besucher angenehmen Atmosphäre und unter für uns machbaren Voraussetzungen tun. Das ist uns im heurigen Jahr aufgrund der derzeit gültigen COVID19-Einschränkungen leider nicht möglich", erklärt Obfrau Christine Wiedl.

Stück wird 2021 präsentiert

Die Vorstellungen sollen "ein schönes Erlebnis und keine Qual oder Anspannung sein". Daher werde man das für heuer geplante Stück unter hoffentlich besten Bedingungen im Jahr 2021 präsentieren, so Wiedl. "Genaue Termine geben wir noch bekannt."