Singen, tanzen, musizieren! Beim Schulschlußfest der Volksschule und des Kindergartens machten alle mit und beeindruckten die vielen Zuseher mit ihren Künsten.

PILGERSDORF. "Hallihallo, wir Kindergartenkinder wir sind froh!" Die Kindergartenhymne wurde von den Kleinsten geträllert, auch ein Gedicht trugen sie vor. Die Volkschulkinder sangen unter anderem gemeinsam mit dem Publikum das "Vater Unser". Afrikanische Rhythmen, die Europahymne, Jerusalema-Tanz mit perfekter Choreografie - die Kinder und ihre Betreuer lieferten ein perfektes Programm.

Zu- und Umbau der Volksschule



Bürgermeister Ewald Bürger lud im Rahmen des Schulfestes zum Tag der offenen Tür. Volksschule und Kindergarten wurden großzügig umgebaut, das Investitionsvolumen betrug 1,5 Millionen Euro. In der Volksschule wurden die Räume umgebaut, die Toiletten erneuert, der Turnsaal mit neuen Böden, Decken, Wänden renoviert. Ein Neubereich wurde mit der Kinderkrippe geschaffen: 190 Quadratmeter Platz für die Kleinsten, mit einem Spielplatz und überdachter 40-Quadratmeter-Terrasse ein moderner Kindergarten für viele weitere Generationen.

Segnung durch Pater Paul



"Ich freue mich, heute die Einweihung zu feiern, an einem Ort, wo sich unsere Kinder wohl fühlen und lernen dürfen," leitete Pater Paul die Segnung der Räumlichkeiten ein.

Viel Geduld war nötig



Während des Umbaus mussten die Kinder zwischendurch in die Kindergärten Lockenhaus, Unterrabnitz und Drassmarkt "pendeln". Dafür bedankte sich Bürgermeister Ewald Bürger ebenso wie für die gute und reibungslose Zusammenarbeit sowohl mit dem Personal als auch mit Planer, Architekt und den Baufirmen. "Gemeinsam haben wir diese Zeit gemeistert, ein tolles Projekt für unsere Kinder geschaffen," so Ewald Bürger in seiner Zusammenfassung.

Verabschiedung mit Tränen



Verbunden mit Dankesworten wurden Hanni Schwarz, und Irmgard Pessenlehner, sie waren 20 und 18 Jahre lang im Kindergarten tätig. Religionslehrerin Christina Krutzler tritt ebenfalls in den Ruhestand. Aber auch die Volksschulkinder der 4. Klasse werden die schöne Zeit in ihrer Volksschule nicht vergessen, so manche Träne wurde beim letzten Lied vergossen. "Ihr könnt uns jederzeit besuchen kommen, unsere Türen stehen euch immer offen," wandte sich Direktor Böhm an die Schulabgänger.

Spiel & Spaß



Danach wurde ordentlich gefeiert, der Elternverein mit Obfrau Anni Stifter-Leidl lud auf die Spielwiese, wo viele Geräte von der Sportunion aufgebaut waren und die Kinder nach Herzenslust toben durften. Mit Kaffee und Kuchen, einer großen Tombola und Überraschungspreisen ging das erlebnisreiche Schulfest zu Ende.